Mãe de Navalny foi à morgue à procura do corpo do filho. Não o encontrou e a Rússia não lhe diz onde está

O corpo de Alexei Navalny não chegou à única morgue de Salekhard, a cidade russa a cerca de 50 quilómetros da colónia prisional, onde morreu o principal opositor político de Putin. A certeza foi dado por um funcionário à Reuters, através de chamada telefónica.



Durante a manhã deste sábado, a porta-voz de Navalny anunciou que foi informada de que o corpo tinha sido transportado para a cidade de Salekhard, onde se encontrava sob "investigações".



“O advogado e mãe do Alexei chegaram à morgue de Salekhard. Está fechada, no entanto, a colónia prisional assegurou que estariam a trabalhar e que o corpo de Navalny estava lá”, explica Kira Iarmych.



Kira acrescenta que o advogado de Navalny ligou para o número de telefone que estava na porta e lhe responderam que já era a sétima pessoa a ligar este sábado.



“O corpo do Alexei não está na morgue”, garante a porta-voz.

Autoridades russas recusam entregar corpo de Navalny à família "até que investigação esteja completa"

A porta-voz de Navalny, Kira Iarmych, forneceu também detalhes sobre o desaparecimento do corpo do opositor de Putin. Kira recorreu ao X para explicar:



“Agora, o Comité de Investigação de Salekhard diz que o corpo de Navalny não vai ser diretamente entregue à família até que a investigação esteja completa”.



Cerca de 30 minutos antes, outro dos advogados de Navalny deslocou-se até ao Comité de Investigação de Salekhard e disseram-lhe que “a causa da morte de Alexei ainda não foi estabelecida, tendo sido efetuado um novo exame histológico".



Kira explicou ainda que foi comunicado ainda que os resultados só “estarão disponíveis na próxima semana”. “É óbvio que estão a mentir e a fazer tudo o que podem para evitar entregar o corpo”, acrescenta a porta-voz de Navalny.