Turista abandona filha num hotel de Maiorca para beber de manhã à noite

Uma turista irlandesa foi detida por negligenciar a filha de cinco anos, durante as suas férias em Maiorca, Espanha. A mulher de 45 anos deixava a criança sozinha, enquanto se embebedava.

A detenção ocorreu na passada terça-feira e a irlandesa responde pelo crime de abandono de menor.

Todos os dias, a irlandesa bebia muito. Segundo a Polícia Nacional que cita testemunhas, a mulher bebia cerveja "desde que se levantava até à hora de dormir".

A situação era de tal forma grave que os empregados do hotel deixaram de lhe servir álcool. Mas isso não travou a mulher, que ia comprar cerveja nos supermercados mais próximos. Isso levou a que a direção da unidade hoteleira chamasse a polícia, que deteve a irlandesa. As autoridades encontraram-na embriagada no quarto.

Durante estes dias valeu à menina um casal, que tinha uma filha pequena e acabou por cuidar dela. Alimentavam-na, colocavam-lhe protetor solar e até lhe compraram braçadeiras para estar na piscina.

Depois da detenção da mãe, a menina foi transferida para um abrigo. Entretanto, reuniu-se com o pai, que viajou da Irlanda para Maiorca.