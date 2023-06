"Disse que estava com fome". Menino de oito anos entra na casa de estranhos para tirar comida - mãe foi detida

Os proprietários de uma casa no Texas, Estados Unidos, foram surpreendidos pela presença de um menino de oito anos desnutrido e fraco na sua cozinha. Segundo o que contaram às autoridades, a criança "abriu o frigorífico e começou a comer". Quando a abordaram, "tinha comida nas mãos e disse que estava com fome".

Os agentes do gabinete do xerife do condado de Cameron deslocaram-se à região, depois de terem recebido uma chamada dando conta que existiam preocupações com o bem-estar de uma criança. Segundo o comunicado, a família "levou a criança de volta à sua residência" e tentou entrar em contacto com a mãe, mas esta não estava em casa. Crystal Viera terá chegado algum tempo depois, acompanhada pelo namorado.

Crystal Viera (Cameron County Sheriff's Office)

Na primeira conversa que teve com os agentes da autoridade, "a mãe admitiu ter deixado a criança sem supervisão e sozinha em casa". Isso fez com que o caso fosse reportado ao serviço de proteção de menores, que acabou por retirar o menino de casa.

A investigação determinou que "a criança estava desnutrida" e "fisicamente negligenciada". As provas reunidas foram suficientes para deter Crystal Viera, por abandono e por colocar em risco a integridade física do menor.