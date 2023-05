Noruega avisa população para se manter afastada da baleia "espia russa"

Eutanasiaram a baleia beluga que se tinha perdido no rio Sena

As pessoas devem "evitar o contacto" com uma famosa baleia beluga para evitar feri-la ou matá-la acidentalmente, pede a Norwegian Directorate of Fisheries (Direção de Pescas da Noruega).

A baleia, apelidada de Hvaldimir, ganhou fama internacional em 2019 depois de ter sido vista a usar um arnês com suportes para uma câmara, levando os especialistas a acreditar que a baleia pode ter sido treinada por militares russos.

Hvaldimir é conhecida por se aproximar de barcos. Jorgen Ree Wiig, Direção Norueguesa de Pescas/Serviço de Vigilância Marítima

Desde 2019, "tem viajado ao longo da costa norueguesa" com algumas paragens pelo caminho, de acordo com a direção, que acrescentou que Hvaldimir "tende a ficar em explorações onde consegue apanhar peixe e comer excedentes de ração".

Hvaldimir é conhecida por seguir barcos e brincar com os que estão a bordo.

A baleia, que é uma espécie protegida na Noruega, vive agora no interior do Oslofjord.

Isto "significa que chegou a uma zona densamente povoada e que o risco de ser ferida devido ao contacto humano se tornou significativamente maior", acrescentou a direção.

Hvaldimir tem estado a percorrer a costa norueguesa. Jorgen Ree Wiig/Direção Norueguesa de Pescas

Até agora, houve apenas pequenos incidentes em que a baleia sofreu ferimentos ligeiros, principalmente devido ao contacto com barcos", indicou Frank Bakke-Jensen, diretor de Pescas.

Mas pediu às pessoas para manterem a distância, "apesar de a baleia ser mansa e estar habituada a estar perto de humanos".

"Encorajamos especialmente as pessoas em barcos a manterem uma boa distância para evitar que a baleia seja ferida ou, no pior dos casos, morta pelo tráfego de barcos", pediu Bakke-Jensen.

Dados os perigos, perguntaram a Bakke-Jensen se a baleia deveria ser colocada em cativeiro.

"Sempre dissemos que a baleia em questão é um animal de vida livre e não vemos qualquer razão para a capturar e colocar atrás de barreiras", sublinhou.

No entanto, agora que a baleia está "numa zona mais vulnerável e o acesso a alimentos pode ser limitado, vamos considerar outras medidas", acrescentou Bakke-Jensen. "Mas ainda é muito cedo para dizer algo de concreto sobre isso."

A Direção de Pescas vai monitorizar os movimentos da baleia na esperança de que esta dê meia-volta quando chegar ao fim do Oslofjord.

Em 2019, especialistas disseram à CNN que Hvaldimir era um animal treinado e que as evidências sugeriam que tinha vindo da Rússia.

Jorgen Ree Wiig, biólogo marinho da Direção de Pescas da Noruega, disse à CNN que o arnês parecia "feito especialmente" e tinha "suportes para câmaras GoPro em cada lado".

E os clipes do arnês diziam “Equipamento São Petersburgo”, contribuindo para a teoria de que a baleia veio de Murmansk, na Rússia, e foi treinada pela marinha russa.

A marinha "é conhecida por já ter treinado belugas para conduzir operações militares", lembrou Wiig, "como guardar bases navais, ajudar mergulhadores e encontrar equipamentos perdidos".