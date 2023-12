Morreu o chef australiano Bill Granger

Ator de “Parasitas” encontrado morto em Seul. Corpo estava no interior de um carro

O chef australiano Bill Granger, estrela do programa de televisão "Bill's Kitchen in Notting Hill", morreu no dia 25 de dezembro em Londres, aos 54 anos, disseram esta quarta-feira familiares.

"Marido e pai dedicado, Bill faleceu pacificamente no hospital, acompanhado pela mulher, Natalie Elliott, e as três filhas, Edie, Inès e Bunny", de acordo com uma mensagem publicada na rede social Instagram, sem avançar a causa da morte.

Ao longo de uma carreira de mais de 30 anos, o chef australiano abriu 19 restaurantes em cidades como Londres, Sydney, Tóquio, Osaca e Seul, de acordo com a mensagem publicada pela família, além de ter escrito 14 livros de culinária e lançado várias séries de televisão, como 'Bill's Food' ou 'Bill's Kitchen: Notting Hill', transmitidas em cerca de 20 países, incluindo em Portugal.

Nascido a 29 de agosto de 1969 em Melbourne, Granger, que começou com um cozinheiro autodidata, foi condecorado este ano com a Medalha da Ordem da Austrália.

"Esta é uma notícia devastadora, estou muito triste por ouvir isto", escreveu o chef britânico Jamie Oliver, na conta de Granger, referindo que o colega australiano era "um ser humano maravilhoso e gentil [e uma] alma tranquila", enquanto a chef britânica Nigella Lawson disse estar "de coração partido".