Neto de Robert De Niro morre aos 19 anos

Robert De Niro, de 79 anos, dá as boas-vindas ao seu sétimo filho

Drena, a filha mais velha do ator Robert De Niro, anunciou a morte do filho Leandro De Niro Rodriguez, através de uma publicação no Instagram.

A atriz de 51 anos deixou uma mensagem emocionada sobre a sua perda: "Meu lindo e doce anjo. Amei-te além de palavras ou descrições a partir do momento em que te senti na minha barriga. Tens sido a minha alegria, meu coração. E tudo o que era puro e real na minha vida. Queria estar contigo agora. Não sei como viver sem ti, mas tentarei continuar em frente e espalhar o amor e luz que tanto me fizeste sentir ao ser tua mãe. Foste profundamente amado e apreciado e gostaria que o amor apenas te pudesse ter salvado. Sinto muito, meu bebé. Descansa em paz e no paraíso eterno, meu querido menino."

Não foram revelados mais pormenores, desconhecendo-se, neste momento, a causa da morte de Leandro De Niro.

O jovem, que também era ator, era fruto da relação de Drena com o artista Carlos Mare. Leandro participou ao lado da mãe no filme "Nasce uma estrela", cujos protagonistas são Lady Gaga e Bradley Cooper.

Drena é a mais velha dos sete filhos de Robert De Niro, que voltou a ser pai recentemente de uma menina.