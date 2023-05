Robert De Niro, de 79 anos, dá as boas-vindas ao seu sétimo filho

Robert De Niro é novamente pai, confirmou à CNN um representante do ator esta terça-feira.

O vencedor do Óscar partilhou a notícia pela primeira vez esta segunda-feira, numa entrevista com a ET Canada para promover o seu novo filme, apropriadamente chamado “About My Father” [à letra, “Acerca do Meu Pai”].

Falando de paternidade durante a entrevista, o ator de 79 anos corrigiu educadamente a entrevistadora Brittnee Blair quando ela mencionou os seis filhos de De Niro até então conhecidos.

"Sete, na verdade", disse De Niro, acrescentando: “Acabei de ter um bebé”.

De Niro tem seis filhos de relações anteriores, mas não se sabe quem é a mãe do seu sétimo filho.

O ator de “O Padrinho” também partilhou que gosta de ser pai, dizendo que acredita em “ser amoroso com os (seus) filhos”, mesmo que por vezes tenha de ser “severo sobre algumas coisas”.

“Não acho que seja um pai fixe”, disse modestamente De Niro, continuando a brincar sobre como a sua filha de 11 anos, que ele “adora”, às vezes lhe dá “desgostos”.

“E com a minha filha mais nova, ainda há mais para vir”, acrescentou com um sorriso.

O ator foi antes casado com Diahnne Abbott, entre 1976 e 1988, sendo ambos pais de dois filhos, Drena e Raphael. Em 1995, De Niro teve dois filhos gémeos, Aaron e Julian, com a sua namorada da altura, Toukie Smith. E também foi casado anteriormente com Grace Hightower, antes de se separarem em 2018, sendo os dois pais do filho Elliot e da filha Helen Grace.