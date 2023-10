Hamas planeia divulgar vídeos violentos: como bloquear publicações explícitas das redes sociais nos telemóveis dos seus filhos

Desativar uma aplicação ou implementar restrições, como a filtragem de certas palavras e frases, nos telemóveis dos jovens utilizadores pode parecer um processo complicado. Mas as plataformas e os sistemas operativos móveis oferecem salvaguardas que podem ajudar muito a proteger a saúde mental das crianças.

Na sequência dos atentados em Israel de 7 de outubro, grande parte do terror passou para as redes sociais. Vídeos de reféns feitos nas ruas e de civis feridos continuam a circular em várias plataformas. Embora algumas empresas se tenham comprometido a restringir os vídeos sensíveis, muitos continuam a ser partilhados online.

Isso pode ser particularmente stressante para os menores de idade. A Associação Americana de Psicologia emitiu recentemente um aviso sobre os impactos psicológicos da violência em curso em Israel e Gaza, e outros estudos associaram a exposição à violência nas redes sociais e nas notícias como um "ciclo de danos à saúde mental".

Alexandra Hamlet, psicóloga clínica da cidade de Nova Iorque, nos EUA, disse à CNN que as pessoas que são apanhadas desprevenidas ao verem determinados conteúdos perturbadores têm mais probabilidades de se sentirem pior do que as pessoas que optam por se envolverem em conteúdos que lhes podem ser perturbadores. Isso é particularmente verdadeiro para as crianças, disse ela.

"É menos provável que tenham o controlo emocional para desligar o conteúdo que atiça a sua curiosidade do que o adulto médio, a sua capacidade de perceção e inteligência emocional para dar sentido ao que estão a ver não está totalmente formada e as suas capacidades de comunicação para expressar o que viram e como dar sentido a isso são limitadas em comparação com os adultos ", disse Hamlet.

Se a eliminação de uma aplicação não for uma opção, eis outras formas de restringir ou monitorizar de perto a utilização das redes sociais por uma criança:

1) Estabelecer limites

Os pais podem começar por visitar as funcionalidades de controlo parental que se encontram no sistema operativo móvel do telemóvel da criança. A ferramenta Screen Time do iOS e a aplicação Google Family Link do Android ajudam os pais a gerir a atividade do telemóvel da criança e podem restringir o acesso a determinadas aplicações. A partir daí, podem ser seleccionados vários controlos, como restringir o acesso a aplicações ou assinalar conteúdos inadequados.

Os encarregados de educação também podem configurar barreiras de proteção diretamente nas aplicações de redes sociais.

TikTok: o TikTok, por exemplo, oferece uma funcionalidade de Emparelhamento de Famílias ["Family Pairing feature"]que permite aos pais e tutores associar a sua própria conta TikTok à conta da criança e restringir a sua capacidade de procurar conteúdos, limitar conteúdos que possam não ser apropriados para ela ou filtrar vídeos com palavras ou hashtags para que não apareçam nos feeds. Estas funcionalidades também podem ser activadas nas definições da aplicação, sem necessidade de sincronizar a conta de um tutor.

Facebook, Instagram e Threads: a Meta, que detém o Facebook, o Instagram e o Threads, tem um centro educativo para os pais com recursos, dicas e artigos de especialistas sobre a segurança dos utilizadores, e uma ferramenta que permite aos tutores ver quanto tempo os seus filhos passam no Instagram e definir limites de tempo, que alguns especialistas aconselham que sejam considerados durante este período.

YouTube: no YouTube, a ferramenta Family Link permite que os pais criem contas supervisionadas para os seus filhos, limites de tempo de ecrã ou bloqueiem determinados conteúdos. Ao mesmo tempo, o YouTube Kids também proporciona um espaço mais seguro para as crianças, e os pais que decidem que os seus filhos estão prontos para ver mais conteúdos no YouTube podem criar uma conta supervisionada. Além disso, a reprodução automática está desactivada por predefinição para menores de 18 anos, mas pode ser desactivada em qualquer altura nas Definições para todos os utilizadores.

2) Fale com os seus filhos sobre as redes sociais

Hamlet afirma que as famílias devem considerar a criação de uma política familiar em que os membros da família concordem em eliminar as suas aplicações durante um determinado período de tempo.

"Poderá ser útil enquadrar a ideia como uma experiência, em que todos são encorajados a partilhar a forma como a ausência de aplicações os fez sentir ao longo do tempo", afirmou. "É possível que, após alguns dias de pausa nas redes sociais, os utilizadores se sintam menos ansiosos e sobrecarregados, o que pode resultar num voto familiar de continuar a manter as aplicações apagadas por mais alguns dias antes de voltar a verificar."

Se houver resistência, Hamlet diz que se deve tentar reduzir o tempo passado nas aplicações neste momento e chegar a um acordo sobre o número de minutos diários de utilização.

"O ideal seria que os pais incluíssem uma contingência em que, em troca de permitir que a criança utilize as suas aplicações durante um determinado número de minutos, o seu filho tem de concordar em fazer um breve check-in para discutir se houve algum conteúdo nocivo a que a criança esteve exposta nesse dia", afirmou. "Esta troca permite que ambos os pais tenham um espaço protegido para fornecer uma comunicação e apoio eficazes, e para modelar a abertura e o cuidado com o seu filho."

3) O que as empresas estão a fazer

TikTok: um porta-voz do TikTok, que disse que a plataforma usa tecnologia e 40 mil profissionais de segurança para moderar a plataforma, disse à CNN que está a levar a situação a sério e aumentou os recursos dedicados para ajudar a prevenir conteúdo violento, odioso ou enganoso na plataforma.

Meta: a Meta afirmou igualmente que criou um centro de operações especiais com especialistas, incluindo falantes fluentes de hebraico e árabe, para monitorizar e responder à situação. "As nossas equipas estão a trabalhar 24 horas por dia para manter as nossas plataformas seguras, tomar medidas em relação a conteúdos que violem as nossas políticas ou a legislação local e coordenar com verificadores de factos de terceiros na região para limitar a propagação de desinformação", afirmou a Meta num comunicado. "Continuaremos este trabalho à medida que este conflito se desenrola".

YouTube: o YouTube, propriedade da Google, disse que está a fornecer milhares de vídeos com restrições de idade que não violam as suas políticas - alguns deles, no entanto, não são apropriados para espectadores com menos de 18 anos. (Isto pode incluir imagens de espectadores). A empresa disse à CNN que "removeu milhares de vídeos prejudiciais" e que as suas equipas "permanecem vigilantes para agir rapidamente em todo o YouTube, incluindo vídeos, Shorts e livestreams".