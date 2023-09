Fingiu o próprio rapto para passar o Ano Novo com a amante e agora vai ter de pagar uma fortuna à polícia

A ideia era simples, fingir o próprio rapto para passar a noite de Ano Novo com a amante e não com a mulher. Este era o plano de Paul Lera, um australiano de 35 anos que vive na cidade de Wollongon, na Nova Gales do Sul.

O estratagema correu mal e agora, quase nove meses depois, Paul foi condenado a pagar quase 10 mil euros (16.218 dólares australianos) à polícia da Nova Gales do Sul pelo trabalho de investigação, como avança a BBC.

O juiz do tribunal de Wollongong a quem foi atribuído o caso salientou que Lera foi “motivado pela razão menos convincente com que alguma vez se deparou”.

O plano entrou em marcha a 31 de dezembro de 2022, quando Paul enviou uma mensagem à mulher, em que se fazia passar pelos raptores e anuncia que iria ficar em cativeiro “até à manhã do dia seguinte”.

O alegado crime foi denunciado às autoridades australianas, que no primeiro dia do ano encontraram o homem no interior de uma carrinha num parque de estacionamento na sua cidade natal, no distrito de Lake Illawarra.

De acordo com a imprensa local, os agentes investiram mais de 200 horas de trabalho de investigação, o que representa mais de 15 mil euros em salários.

Inicialmente, a falsa vítima disse que tinha sido capturada por um grupo desconhecido do Médio Oriente e que os raptores o acabaram por libertar.

Ainda em janeiro, Paul foi detido pelo crime de falsa acusação com o intento de subjugar outra pessoa a uma investigação, cuja pena pode chegar aos sete anos de prisão na Austrália. O homem acabou por evitar o pior, mas acabou condenado a 350 horas de trabalho comunitário e a pagar uma indemnização à polícia.