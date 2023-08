Preço do gás na Europa cai até 21% - e a 'culpa' é da Austrália

"A crise energética ainda não acabou”: preocupações com oferta e procura de gás pressionam preços

Armazenamento de gás na UE chega aos 90% antes do previsto para próximo inverno

O preço do contrato de gás natural que serve de referência para o mercado europeu caiu até 21% esta quinta-feira, o maior trambolhão desde março de 2022, perante sinais de que uma disputa laboral na maior unidade de exportação de gás natural liquefeito (GNL) pode ter uma solução à vista.

Segundo a Bloomberg, a Offshore Alliance, que junta dois grandes sindicatos que representam trabalhadores da unidade de GNL North West Shelf, do grupo Woodside Energy, disse estar a considerar uma “oferta forte” apresentada pela empresa, depois de mais uma ronda negocial que se prolongou madrugada dentro.

Os trabalhadores têm ameaçado com greves que podem ter impacto em cerca de um décimo do mercado mundial de GNL. Assim, a notícia alivia as preocupações em torno de uma das três greves que estão em cima da mesa.

Uma paralisação prolongada das unidades australianas, que abastecem o mercado asiático, poderia desviar da Europa o GNL dos EUA e do Qatar, explica a agência. É por isso que os preços do gás natural no mercado europeu têm enfrentado forte volatilidade neste último mês.

Entretanto, o preço de referência do gás natural na Europa já recuperou parcialmente desde essa queda. Pelas 9h00, os futuros do TTF para entrega em setembro seguiam a cair 11,79%, para 32,45 euros/MWh (megawatt-hora), de acordo com dados da plataforma Barchart.