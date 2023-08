Avião militar dos EUA despenha-se na Austrália com 20 pessoas a bordo

Três fuzileiros navais dos EUA morreram este domingo quando o avião militar em que viajavam se despenhou numa ilha tropical remota perto do continente australiano, avançou fonte oficial da Marinha.

"Havia um total de 23 pessoas a bordo. Três morreram e outras cinco, feridas e em estado grave, foram transportadas para o Royal Darwin Hospital", disse o responsável em comunicado.

O avião militar norte-americano Osprey despenhou-se enquanto efetuava exercícios militares no norte da Austrália, segundo os 'media' locais.

Várias pessoas foram resgatadas depois de a aeronave se despenhar perto das ilhas Tiwi, a norte de Darwin, segundo a emissora pública australiana ABC.

Os serviços de emergência do Território do Norte comunicaram um "acidente aéreo" na ilha de Melville, cerca de 60 quilómetros a norte do continente australiano.

O Osprey, um avião híbrido de descolagem horizontal ou vertical, estava a participar nos exercícios Predators Run, uma série de manobras militares organizadas conjuntamente pelas forças armadas dos Estados Unidos e da Austrália.

Em 2017, um MV-22 Osprey despenhou-se no mar no âmbito de um exercício militar norte-americano-australiano, matando três pessoas.