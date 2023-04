A Polícia Judiciária revelou esta quinta-feira, em comunicado, que identificou "vários autores de ameaças em ambiente digital dirigidas a estabelecimentos de ensino". Segundo a declaração das autoridades, "os autores identificados são jovens, menores de idade, não tendo sido recolhidos quaisquer indícios da sua radicalização ou extremismo. Os jovens assumiram a autoria das publicações, não tendo noção da dimensão e impacto que as suas ações viriam a tomar", esclarece o comunicado.

A PJ revela ainda que, nos últimos dias, foram comunicadas situações semelhantes em vários pontos do país, algumas referenciadas pela PSP, "nomeadamente em sede da Unidade de Coordenação Antiterrorismo (UCAT)", acrescentando que todos os casos reportados estão em investigação na PJ.

"Apurou-se que estas situações terão ocorrido na sequência de publicações na rede social Tik Tok, com origem no estrangeiro, onde é feita alusão ao Massacre de Columbine, nos Estados Unidos. Não foram, no entanto, recolhidos indícios de que pretendessem materializar as ameaças em causa, tudo levando a crer que se tratarão de casos de mimetização de um fenómeno que está a ocorrer, em várias partes do globo", conclui o comunicado da Polícia Judiciária.