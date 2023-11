Manifestantes pelo clima ameaçam deputado do Chega. Polícia chamada à Universidade Nova de Lisboa

Um deputado do Chega solicitou o auxílio das autoridades, através do 112, por sentir que estaria em risco de ser agredido no interior das instalações da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa.

O pedido de auxílio foi feito pouco antes das 13 horas, tendo sido acionados os respetivos meios policiais, sabe a TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal).

À chegada, as autoridades foram informadas de que não terão existido agressões, apenas ameaças, e identificaram quatro ativistas, que participavam numa manifestação "contra a repressão nas faculdades e pelo fim aos combustíveis fósseis".

Segundo um comunicado dos estudantes enviado às redações, a "manifestação, que conta com centenas de estudantes no pátio da FCSH, foi surpreendida pela juventude do partido Chega, que distribuía panfletos contra a causa da justiça climática".

Os manifestantes não aceitaram a presença dos elementos do partido político e começaram a entoar alguns cânticos, exigindo a sua saída do recinto da faculdade.