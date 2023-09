Educadora de infância detida por transportar 25 crianças no seu carro

Quando os pais não conseguem ir buscar os filhos à escola é frequente recorrerem aos transportes escolares - sejam eles carrinhas ou autocarros. Ninguém esperaria que 25 crianças fossem transportadas num carro particular, mas foi isso que aconteceu no Uzbequistão, levando à detenção da condutora, que é educadora no jardim de infância frequentado pelos pequenos passageiros.

A polícia de trânsito percebeu que uma viatura circulava acima da sua capacidade. Ao aproximar-se viu que iam várias crianças amontoadas dentro do carro, um Chevrolet Spark, que deverá levar apenas quatro passageiros. Lá dentro estavam 25 crianças - três no porta-bagagens, seis no banco dianteiro e outras 16 no banco traseiro.

A educadora, que admitiu que transportava as crianças regularmente para casa, foi acusada de condução perigosa.