Caiu de um penhasco com mais de 90 metros, ficou ferida e presa numa praia inacessível. Guarda Costeira dos EUA resgata cadela de helicóptero

A Guarda Costeira norte-americana divulgou imagens de um resgate pouco usual, que ocorreu na quarta-feira. Desta vez, a vítima era uma cadela encurralada numa praia inacessível.

A pastora-alemã caiu de um penhasco com mais de 90 metros, ficou ferida e acabou encurralada numa praia a que só é possível por mar ou ar, no Ecola State Park, no Estado do Oregon.

Perante um mar altamente agitado, no vídeo pode ver-se um dos elementos da equipa de resgate descer do helicóptero através de uma corda e a nadar no meio das ondas até à costa.

Por fim, a cadela é içada para o helicóptero através de uma maca suspensa, juntamente com o elemento da Guarda Costeira.

À chegada a terra, lá estava o dono que se multiplicou em agradecimentos à equipa de resgate. A cadela já foi vista por um veterinário e está a “recuperar muito bem”.