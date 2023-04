Dia 6 de abril vai, por certo, ficar na memória de William Kennedy e Marcus Higgins, que resgataram Waylon, um menino autista de três anos, das linhas de comboio, perto de Nova Iorque.

O alarme foi dado por Kennedy, que viu a criança perto das linhas e parou de imediato a locomotiva. O maquinista entrou em contacto com o comboio que vinha na direção contrária e pediu aos controladores ferroviários para cortarem a energia do terceiro carril, que é eletrificado.

“Está uma criança perto da linha 3, não sei se caiu do muro ou algo assim”, ouve-se num vídeo da Autoridade de Transportes e divulgado pelos meios de comunicação norte-americanos. “Emergência, emergência, emergência… Temos de desativar o carril”, prosseguiu.

“Tenho quatro filhos, por isso, quando percebi que era uma criança, o instinto paternal tomou conta de mim”, contou Kennedy à WABC. “Temos de fazer algo imediatamente”, pensou naquele momento.

Marcus Higgins vinha no comboio que circulava no sentido contrário e acabou por saltar para as linhas para resgatar a criança, que se dirigiu ao carril eletrificado. Por sorte, tocou apenas na estrutura de madeira.

“Gritei e acenei para que fosse para o outro lado”, contou Higgins, que, por essa altura, ainda não sabia que o menino tinha apenas três anos e autismo.

Depois de resgatado, Waylon foi colocado dentro do comboio, para reencontrar a família, que andava à sua procura.

“Foi um milagre”, disse a mãe de Waylon à WBAC. O desespero de Aridia Bruno de Sosa durou cerca de uma hora, mas teve um final feliz.

O “sangue frio” de Kennedy e Higgins foi visto como um ato heróico. A Autoridade de Transportes Metropolitana homenageou os funcionários, que agiram de forma rápida, evitando assim um desfecho trágico.