Rudy Giuliani declara falência após condenação para pagar 150 milhões de dólares por difamação

Rudy Giuliani declarou falência no tribunal federal de Nova Iorque nesta quinta-feira, poucos dias depois de um júri o ter condenado a pagar cerca de 150 milhões de dólares (cerca de 136 milhões de euros) a dois antigos funcionários eleitorais do estado da Georgia por difamação.

De acordo com o processo, Giuliani apresentou uma lista de dívidas entre 100 milhões e 500 milhões de dólares e um património até 10 milhões de dólares.

A declaração de falência é mais um revés para o antigo presidente da câmara de Nova Iorque, procurador federal e antigo candidato à nomeação presidencial republicana, tudo isto devido ao tempo em que serviu como advogado de Donald Trump após as eleições presidenciais de 2020.

Giuliani lista quase um milhão de dólares em impostos não pagos no seu passivo, bem como centenas de milhares de dólares devidos a advogados e contadores.

O antigo autarca também lista os processos pendentes, incluindo três casos de difamação sobre suas declarações após a eleição de 2020 que ainda não foram a julgamento e podem aumentar a sua dívida se for condenado a pagar uma indemnização nesses casos.

"O processo não deveria ser uma surpresa para ninguém", disse o conselheiro político de Giuliani, Ted Goodman, na quinta-feira. "Nenhuma pessoa poderia razoavelmente acreditar que o presidente da câmara Rudy Giuliani seria capaz de pagar um montante punitivo tão elevado. O Capítulo 11 dará ao presidente Giuliani a oportunidade e o tempo necessários para apresentar um recurso, ao mesmo tempo que proporciona transparência às suas finanças sob a supervisão do tribunal de falências, para garantir que todos os credores são tratados de forma igual e justa durante todo o processo".

A decisão surge um dia depois de a juíza federal que supervisionou o processo de difamação de grande sucesso ter dito que as duas queixosas - Ruby Freeman e Shaye Moss - podem começar imediatamente a tentar cobrar a Giuliani.

A juíza distrital Beryl Howell disse no seu despacho de quarta-feira que Giuliani se tinha esquivado a revelar o seu valor ao recusar-se a entregar as provas que tinha no processo antes do julgamento, nunca reconheceu as ordens judiciais anteriores para que reembolsasse as mulheres pelos honorários dos seus advogados e afirmou repetidamente que estava falido e que o veredito o iria prejudicar gravemente.

Durante o julgamento, o advogado de Giuliani, Joseph Sibley, disse que Freeman e Moss estavam a pedir "o equivalente civil da pena de morte".

"Estão a tentar acabar com o Sr. Giuliani", disse Sibley.

Giuliani pode pedir ao tribunal de falências que perdoe a sua dívida a Moss e Freeman - da mesma forma que Alex Jones tentou e não conseguiu fazer no seu caso de difamação de Sandy Hook.

Mas parte da sentença final no processo de difamação das eleições de 2020 contra Giuliani incluiu o reconhecimento de que ele os difamou com malícia, o que tornará mais difícil para ele escapar de sua dívida com eles.