Rui Nabeiro, fundador do Grupo Delta que morreu este domingo aos 91 anos, é recordado pelo Presidente da Assembleia da República como "um dos maiores e melhores empresários portugueses", tal como alguém que era "muito atento aos direitos dos seus trabalhadores".

Também o primeiro-ministro, António Costa, destacou o legado do empresário, que "ultrapassa largamente o papel de empresário exemplar, dentro e fora do país". "O seu percurso foi inspirador, pela força, energia e sempre o sonho de fazer acontecer", acrescentou.

Na mesma linha, o presidente do PSD, Luís Montenegro, descreve o falecido empresário como "um homem bom" e "um exemplo de capacidade empreendedora e responsabilidade social". "Mostrou que é possível criar riqueza com trabalho e inovação e que, a partir daí, se gera emprego e qualidade salarial. Sentidos pêsames à sua família", escreveu no Twitter.



Manuel Rui Azinhais Nabeiro nasceu em 28 de março de 1931, em Campo Maior, no distrito de Portalegre. Em 1961, criou a Delta Cafés, “dando origem a um grupo empresarial que hoje lidera o mercado dos cafés em Portugal” e se encontra “em forte expansão nos mercados internacionais”, realçou o grupo empresarial em nota de pesar enviada este domingo à comunicação social.

O socialista e eurodeputado Pedro Marques salienta também a morte de "um grande homem e um grande empresário" que aprendeu a "respeitar muito nesta última década que nos aproximou". "Sinto-me obrigado para a vida a Rui Nabeiro. Pelo exemplo que deixa, pelo que fez por Campo Maior, pelo Alentejo, por Portugal", referiu.



