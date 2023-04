As sanções ocidentais impostas a Moscovo por causa da invasão da Ucrânia levaram ao florescimento de grandes negócios noutras regiões da antiga União Soviética, uma vez que novas cadeias de fornecimento tiveram de ser criadas e há novos intermediários a lucrarem com a revenda de produtos indisponíveis. Os dados mostram que alguns países do Cáucaso e da Ásia Central estão a tornar-se centros de comércio indireto com a Rússia.

No entanto, estas novas cadeias de fornecimento - que mantêm os russos abastecidos com álcool, artigos de luxo e outros produtos ocidentais - dificultam os esforços da Europa para punir a Rússia e devem ser bloqueadas, defendeu Gabrielius Landsbergis, ministro dos Negócios Estrangeiros da Lituânia, ao site Politico. “Evitar as sanções da União Europeia não é apenas uma decisão míope – ela mina os princípios básicos de nossa união”, disse Landsbergis.

O Politico analisou os registos alfandegários da plataforma Trade Data Monitor, que mostram que a vizinha Geórgia viu o volume do seu comércio com a Rússia disparar quase 22% no ano passado, enquanto a quantidade de álcool exportado para a Rússia aumentou mais de 120%.

As exportações do Cazaquistão para a Rússia dispararam no mesmo período, subindo cerca de 57% em dólares americanos.

A Arménia, que mantém laços comerciais estreitos com a Rússia, viu o seu PIB crescer 11% no ano passado, enquanto as exportações para a Rússia aumentaram cinco vezes e as transferências da Rússia aumentaram sete vezes em relação ao ano anterior, segundo o Banco Mundial. O país registou um superávit orçamentário e sua moeda, o dram, teve um dos melhores desempenhos do mundo.

“Há novos fluxos comerciais através de outros países, onde se pode ver que as exportações para a Rússia aumentaram, e também as importações do Ocidente”, confirmou ao Politico Janis Kluge, do Instituto Alemão de Assuntos Internacionais e de Segurança. "É um negócio multimilionário e que está a crescer."

Um porta-voz da Coca-Cola disse que, embora a empresa não autorize exportações para a Rússia, as medidas "impostas para impedir qualquer importação não autorizada são limitadas por fatores ligados principalmente ao livre comércio dentro da União Económica e da Eurásia" - o mercado único dos ex-Estados soviéticos que inclui Rússia, Bielorrússia, Cazaquistão e Arménia, mas não inclui a Geórgia.

De acordo com Temur Umarov, membro do Centro de Sondagens Carnegie Eurasia, esses novos fluxos de receita estão a dar um grande impulso aos países da antiga periferia soviética. “Há vários relatos de que empresários russos estão a entrar em contacto com parceiros no Cazaquistão, Quirguistão e até mesmo no Uzbequistão – que não faz parte da União Económica da Eurásia – a pedir-lhes que façam pedidos a países europeus e outras partes do mundo de onde é difícil importar para a Rússia”, explicou Umarov. Como resultado, “a situação económica tornou-se muito mais dinâmica na Ásia Central”, disse o analista.