É tailandês, tem 25 anos e as autoridades de Banguecoque, capital da Tailândia, suspeitam que tenha sido o responsável pela entrada de mais de 2,5 mil quilos e 259 placas de MDMA, conhecido como ecstasy ou molly, no país. Foi detido, na passada quinta-feira, e descrito como “um homem coreano bem parecido”. Isto, porque Saharat Sawanjaeng reinventou-se como “homem coreano”: mudou de nome, alterou o corte de cabelo e submeteu-se a múltiplas cirurgias plásticas “até que a sua cara tivesse sido completamente alterada”, pode ler-se no comunicado das autoridades.

As fotos disponibilizadas pela polícia tailandesa ao longo do tempo comprovam que os traços do agora conhecido como Jimin Seong têm vindo a sofrer mudanças significativas.

Como noticia a CNN, Sawanjaeng era procurado desde o ano passado e suspeito de ser uma das principais fontes de distribuição de droga na capital da Tailândia e nos seus arredores. Depois de ser detido, o agora arguido confessou que tinha “contactos por todo o mundo”, que utilizava a dark web para o negócio ilícito e que todas as transações eram efetuadas com pagamentos em bitcoin.

As autoridades garantem que Saharat Sawanjaeng “pouco ou nada sabia dizer em coreano”, mas que queria mudar-se para a Coreia do Sul por estar “aborrecido” com a vida na Tailândia.

Momento da detenção de Saharat Sawanjaeng (fonte: Royal Thai Police)

As fotografias da operação policial mostram Saharat algemado e rodeado por agentes que vasculham a habitação. Apesar de todas as tentativas para tentar passar despercebido, Sawanjaeng vai ser julgado pelos crimes de tráfico de droga e importação e distribuição ilegal, ambas as acusações podem ter como pena prisão perpétua na Tailândia.

O comunicado da polícia tailandesa destaca que as ações do agora Jimin Seong “tiveram impacto na segurança nacional e na própria população do país”.