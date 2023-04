O presidente da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), Luís Laginha de Sousa, reconheceu aos deputados que a TAP não estava obrigada a comunicar ao regulador do mercado a indemnização de 500 mil euros paga à antiga administradora Alexandra Reis.

Apesar de reconhecer que a cessação de funções deveria sempre ser comunicada, “só haveria exigência de divulgação de indemnizações pagas se a indemnização fosse de tal forma elevada que pudesse influenciar, de forma sensível, a formação dos preços das obrigações emitidas pela empresa”.

Laginha de Sousa lembrou o primeiro comunicado enviado pela TAP à CMVM, em fevereiro de 2022, dando conta das “dúvidas” que acabaram por ser levantadas quanto à saída de Alexandra Reis.

“Tendo verificado que a informação inicial apontava para um contexto de saída diferente daquele que se revelou ter existido, a CMVM determinou a correção do comunicado, não quanto à validade ou consequências legais dos atos práticos, que não compete à CMVM aferir, mas quanto à factualidade do que foi comunicado”, determinou.

Foi então feita a correção para esclarecer que a iniciativa de fim de funções de Alexandra Reis “partiu da empresa e não da referida administradora”.

Laginha de Sousa confirmou que o principal intermediário da TAP com a CMVM era o administrador financeiro, Gonçalo Pires, embora também houvesse interações com os serviços jurídicos. E descartou responsabilidades do acionista, o Estado, no reporte ao regulador: “A responsabilidade é da emitente”, ou seja, a TAP.

O líder da CMVM foi confrontado se a correção do comunicado pela TAP para clarificar que a saída de Alexandra Reis foi uma iniciativa da empresa foi suficiente. “Essa alteração foi adequada, nesse momento, à luz da informação que tínhamos disponível”, disse. Isto porque, a 25 de janeiro de 2023, a CMVM consideraria que não foram prestadas todas as informações relevantes. “De facto, houve essa prestação de esclarecimentos” da TAP, juntou.

CMVM identificou falha de reporte de indemnização paga a Antonoaldo Neves. Mas acordos milionários com Urbahn e Pinto ficam de fora do âmbito

Também sobre o dever de informação, Laginha de Sousa foi questionado sobre a demora da TAP a comunicar ao mercado a saída da CEO e do presidente do conselho de administração. A companhia começou por dizer que não tinha mais detalhes além da conferência de imprensa dada por João Galamba e Fernando Medina a demitir os dois gestores com justa causa. Essa comunicação só aconteceu a 14 de março. “Houve processo de interação entre a CMVM e a TAP, que conduziu a que a TAP emitisse um comunicado na sequência da indicação que a CMVM lhe transmitiu.”

Já sobre os acordos milionários para a pré-reforma do antigo administrador Maximilian Otto Urbahn (1,3 milhões de euros) e para um contrato de consultoria prestada por Fernando Pinto (1,6 milhões de euros), antigo presidente da TAP, que Mariana Mortágua apresentou como “indemnizações apresentadas de outra forma”, Laginha de Sousa concretizou: “Tanto quanto eu sei, essa situação corresponde a um período em que a empresa não era emitente”.

Isto porque, só a 29 de maio de 2019, com a emissão de obrigações, é que a TAP passa a estar sobre o crivo da CMVM.