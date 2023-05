Lacerda Machado não compreende 55 milhões pagos a Neeleman para sair da TAP

"Aquela negociação virou a mesa do jogo. O principal beneficiado daquele dinheiro que apareceu na TAP foi o Estado": os argumentos de Lacerda Machado (que descreve que negociação foi "aquela")

"O investimento no Brasil é que permite que a TAP ainda exista. Foi o melhor investimento que a TAP fez em 50 anos": Lacerda Machado

Ideia de pôr TAP a investir no Brasil foi de Fernando Pinto. Estado estava a par de tudo, garante Lacerda Machado

Lacerda Machado, ex-administrador da TAP escolhido pelo Governo de António Costa, confessa que não entende o pagamento de 55 milhões de euros ao empresário David Neeleman para sair da companhia aérea na altura da pandemia.

Na comissão parlamentar de inquérito à gestão da TAP, Lacerda Machado explicou que não esteve envolvido na decisão, mas não hesitou em reconhecer que não a entendia, recorrendo mesmo à sua experiência como jurista.

“Há um princípio geral inscrito no artigo 437º do Código Civil que se chama 'alteração superveniente das circunstâncias em que as partes fundaram a vontade de contratar'.”

Para Lacerda Machado, a pandemia de covid-19 foi, sem dúvida, uma situação que “legitima a invocação desse preceito”.

“Agora falo como jurista. Na minha opinião, quando a covid sobreveio, quando o Estado português avançou com a ajuda, todos os acordos e contratos feitos até então perderam sentido, oportunidade, diria até validade intrínseca”, concretizou.

Ou seja, no entender do advogado, que é conhecido como o melhor amigo de António Costa, não havia margem para o pagamento desse valor, levando nessa circunstância o americano David Neelman a sair da TAP sem nada.

“O meu entendimento é que o acordo parassocial não vigorava mais. A alteração tão radical das circunstâncias, no meu entendimento, levou a que todo o capital até então investido na TAP tivesse sido perdido.”

Lacerda Machado confirmou que, quando se instalou a pandemia, os privados mostraram-se disponíveis para financiar a TAP, reconhecendo, contudo, a sua capacidade limitada.

“Houve manifestações de disponibilidade de instituições financeiros internacionais, desde que houvesse a garantia do Estado português”, contextualizou. A proposta haveria de ser recusada tanto pelos privados como pelo Estado.

Humberto Pedrosa já admitiu que, se tivesse os mil milhões de euros necessários à altura para injetar na empresa, o teria feito. Ao contrário do parceiro David Neeleman, o empresário português saiu da TAP sem qualquer compensação.