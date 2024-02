Fim de semana ainda vai ter calor e sol mas a chuva vem aí e é para ficar

Sem chuva e até com raios de sol que fazem lembrar mais do que a primavera, a semana que agora termina foi atípica para um mês de janeiro em Portugal, com temperaturas acima da média em quase todo o país.

Para o fim de semana podemos esperar a continuação de temperaturas elevadas para a época, mantendo-se o sol em quase todo o país.

Mas se a entrada no mês de fevereiro se fez com calor e sem chuva, o mesmo não se pode dizer do que aí vem.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a meio da próxima semana Portugal já vai voltar a ter a chuva caraterística desta altura, e que ameaça sempre quem gosta de se divertir no Carnaval, que este ano se celebra a 13 de fevereiro.

Olhando para as previsões meteorológicas do IPMA é possível perceber que o fim de semana traz temperaturas máximas próximas dos 20 graus em quase todo o território. Lisboa chega aos 18 graus no domingo, não devendo baixar dos 9. Já o Porto atinge mesmo máximas de 19 graus em ambos os dias do fim de semana, com sábado a apresentar mínimas de 11 graus, valor manifestamente elevado para a altura do ano.

Santarém e Braga vão ser os distritos mais quentes, com 20 graus sábado e domingo e o sol a espreitar por entre as nuvens. As mínimas de Santarém também não devem baixar dos 7 graus, enquanto Braga já vai ter mínimas de 4 graus. Já Guarda e Bragança devem ser os distritos mais frios, com mínimas que podem chegar aos 3 e 1 graus, respetivamente.

Chuva à vista

Se o cenário para o fim de semana é soalheiro, convidativo para passeios nos paredões das praias ou para piqueniques nos parques, a meio da semana a situação começa a mudar.

Viana do Castelo, Braga, Porto e Viseu dão as boas-vindas à chuva logo na quarta-feira, quando as temperaturas também começam a descer ligeiramente.

No Porto, por exemplo, dos 19 graus de máxima do fim de semana a situação evolui até 15 graus de máxima no fim de semana seguinte, sendo que a chuva que chega na quarta-feira vem para ficar.

Cenário idêntico em Lisboa, onde a chuva só chega na quinta-feira, mas também fica até ao fim de semana, que também vai ser mais frio, embora os 16 graus de máxima do fim de semana, acompanhados por mínimas de 10 graus, não sejam razão para dizer que está o frio típico de fevereiro.

Este cenário de descida de temperatura acompanhado por chuva é transversal a todo o país. Em Braga, por exemplo, dos 20 graus de máxima deste fim de semana chegamos aos 14 graus de máxima do fim de semana seguinte. A boa notícia é que as mínimas vão manter-se.

De resto, e independentemente de onde estiver, saiba que o fim de semana vai ser de sol e, em alguns casos, até de calor. O mesmo se aplica ao resto da semana e ao fim de semana seguinte: chuva em todo o país a partir de quinta-feira e descida generalizada das temperaturas.