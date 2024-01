Duas crianças, uma de 10 anos e outra de 11: ameaçaram matar gente nos EUA. Antes disto: uma de 13 foi acusada de exibiu uma arma

Uma menor de 10 anos foi acusada de "intimidação juvenil com ameaças a estudantes" por alegadamente ter dito que queria levar uma arma para a escola e matar vários alunos na Carolina do Sul, Estados Unidos.

A criança, que frequenta a Escola Primária de Kensington, enfrenta ações disciplinares do distrito escolar do condado de Georgetown, revelou o gabinete do Xerife, em comunicado publicado no Facebook.

Segundo a publicação, "os investigadores realizaram uma busca" na casa da menor e "encontraram armas guardadas num cofre", mas não revelam se a rapariga teve acesso a elas.

Esta foi a segunda investigação do género no mesmo dia, informa o Gabinete do Xerife.

As autoridades tinham em mãos outro caso de ameaças numa escola primária do mesmo condado. Uma rapariga de 11 anos terá dito que "queria atirar na escola, depois de uma discussão com um colega".



"Os investigadores realizaram uma busca" na casa da criança e "não encontraram armas", aponta o gabinete do Xerife de Georgetown, acrescentando que o estabelecimento de ensino continuou a funcionar normalmente.

A BBC recorda que estes incidentes são os mais recentes numa série de casos que envolvem crianças acusadas de ameaçarem outros estudantes ou funcionários das escolas.

No início da semana, uma adolescente de 13 anos foi detida e acusada de ameaçar ou exibir uma arma de fogo, em Tahoka, Texas, levando a que as aulas fossem temporariamente suspensas.

Esta quarta-feira, a polícia do condado de James City anunciou que deteve um jovem de 14 anos por fazer ameaças contra a escola que frequentava nas redes sociais.

O adolescente foi acusado de fazer ameaças de morte ou ferimentos.