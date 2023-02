Funcionários menos ansiosos, com maior equilíbrio entre a vida profissional e pessoal, e mais vontade de continuar a trabalhar, a longo prazo, na empresa. Estas são algumas das mudanças conseguidas com um modelo de quatro dias de trabalho na portuguesa 360imprimir.pt. A conclusão está plasmada num estudo relativo aos primeiros três meses do novo regime.

E há, também, ganhos de produtividade: isto porque o volume de trabalho caiu menos do que redução efetiva da carga horária com a passagem de 40 para 36 horas semanais. Enquanto a carga horária foi reduzida em 7%, o volume de trabalho caiu 6,4%. Ou seja, houve um ligeiro aumento da produtividade: 0,6 pontos percentuais.

“É um custo que compensa os benefícios do modelo”, atesta o presidente executivo da empresa, Sérgio Vieira. E há vantagens de peso, a começar pelo maior compromisso dos trabalhadores a longo prazo, num mercado muito competitivo como é o da tecnologia.

Menos saídas, mais compromisso a longo prazo

Em comparação com a realidade anterior, a taxa de saídas caiu 35%. E agora nove em cada 10 trabalhadores imaginam-se a trabalhar na 360imprimir.pt daqui a um ano ou a recomendar a empresa como um bom lugar para trabalhar.

“A retenção é aquele fator que nos cria mais expectativas, porque as saídas têm custos inerentes, é necessário formar, e a produtividade acaba por ser impactada”, atesta o responsável.

Mas o interesse pelo modelo de quatro dias de trabalho faz-se sentir também em quem procura emprego: após as notícias sobre a mudança, a empresa registou um aumento de 297% no número de candidaturas. “Aliando à taxa de respostas a contactos especializados e à qualidade do talento que nos tem chegado, mostra que o modelo tem relevância na captação do talento”, diz à CNN Portugal.

Praticamente todos (98%) dos cerca de 200 funcionários da 360imprimir.pt aderiram ao novo modelo, trabalhando apenas quatro dias por semana. Para tal, o horário diário, feito em regime de teletrabalho, passou de 8 para 9 horas. Nas semanas em que existem feriados, é o feriado que funciona como dia livre, assegurando-se sempre quatro dias de trabalho.

Voltar ao passado só com mais salário

No primeiro estudo, foi notória uma melhoria de 4% no índice de stress, fadiga e ansiedade. Mais de oito em cada 10 dizem passar mais tempo com família e amigos, usufruindo o dia fora sem interferência do trabalho. E traçam-se já algumas vontades para o futuro: 75% dizem que seria necessário um aumento salarial de pelo menos 30% para voltar ao modelo de cinco dias de trabalho.

Nos cargos de chefia, 88% reconhecem estar satisfeitas com o desempenho das suas equipas no novo modelo de trabalho. Mas, apesar deste estado de espírito, 30% realçam que as equipas não produzem o mesmo em 36 horas como produziam em 40 horas. E é nesta categoria profissional que se sentem maiores dificuldades para que o dia livre seja aproveitado sem qualquer tipo de trabalho.

Absentismo sem melhorias

Um dos aspetos que a 360imprimir.pt esperava neste novo modelo de trabalho era reduzir o absentismo. Contudo, isso não se verificou. Sérgio Vieira explica que a taxa continua a muito baixa, de 0,19%, podendo estar a ser penalizada, por exemplo, pelo facto de o inverno estar a ser “mais rigoroso”, com maior necessidade de apoio a familiares doentes, como filhos. “A nossa expectativa seria que as pessoas programassem as ausências, como uma ida ao dentista, para o dia livre”, conta o empresário.

Sérgio Vieira insiste que os dados deste primeiro estudo, com apenas três meses de análise, podem não representar “o patamar de aterragem que vamos observar com o passar do tempo”, admitindo “enviesamentos e flutuações” ao longo das próximas edições. Todavia, assegura, este modelo está a ser muito bem recebido na empresa.

A 360imprimir.pt manteve o salário aos trabalhadores, apesar da redução da carga horária de 40 para 36 horas semanais. Para compensar a perda no subsídio de alimentação com a existência de menos dias trabalhados, o salário foi aumentado na mesma proporção. Foi atribuído ainda um subsídio de teletrabalho, a que se juntaram, já em 2023 as habituais revisões salariais.