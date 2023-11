Porque viajar pode deixá-lo exausto só de estar sentado - e sugestões para que isso não aconteça

Enjoar em viagem não é apenas um mito. Quase um terço das pessoas sofre de enjoo de movimento - e até hoje não sabemos exatamente o que o provoca. A teoria predominante sugere que é desencadeado por uma má perceção do movimento.

A partida e o regresso das férias de verão parecem ser momentos especialmente propícios aos avanços furtivos desta doença. Nós (ou pelo menos aqueles de nós que têm tendência para a doença das viagens) ficamos mais frequentemente doentes durante estas viagens do que durante as nossas idas e vindas normais.

Note-se também que muitos viajantes sentem uma sensação de fadiga, sonolência, apatia ou falta de energia sem terem realizado qualquer atividade particularmente cansativa. Estes são, na verdade, sintomas de enjoo ligeiro, o que mostra que há muito mais pessoas afectadas por esta doença do que se pensa.

Porquê esta aparente maior suscetibilidade durante as viagens de férias? Há muitas razões. Em comparação com as viagens normais, estas viagens apresentam determinadas condições, todas elas com potencial para aumentar a incidência e a gravidade dos sintomas. Seguem-se algumas explicações e conselhos para minimizar o risco.

Viagens longas - repetição de movimentos que provocam enjoos

No automóvel, quanto maior for a distância percorrida, maior é a probabilidade de se sentir mal, como demonstram vários modelos matemáticos que prevêem o enjoo.

É a acumulação de movimentos desagradáveis que nos leva a ultrapassar o limiar em que sentimos os sintomas. Para certas pessoas, isso pode acontecer em poucos minutos; para outras, a evolução é mais lenta. Só em viagens longas, após várias horas na estrada, no ar ou num barco, é que este último grupo ultrapassa o seu limite e começa a sentir-se mal.

As actividades empreendidas para passar o tempo durante uma viagem longa podem aumentar a sensação de enjoo. É frequente as pessoas fazerem algo para se ocuparem e entreterem: ler um livro, ver um filme, jogar um videojogo ou navegar nas redes sociais. Só que estas actividades visualmente estimulantes absorvem a nossa atenção ao ponto de não estarmos sintonizados com as pistas visuais que permitem ao nosso cérebro avaliar o movimento do veículo. Isto cria uma confusão na perceção do movimento. Por conseguinte, é muito mais fácil sentirmo-nos doentes.

Condições de viagem: riscos que se acumulam

No verão, a temperatura no interior de um veículo é difícil de controlar, com o sol a impor frequentemente um calor sufocante; condições que tendem a acentuar os sintomas do enjoo.

Quando está calor, o nosso corpo tem de fazer um esforço para regular a sua temperatura, através do suor ou da respiração, por exemplo. Estes diferentes sinais constituem "sintomas primários", pois podem contribuir para o aparecimento de outros sintomas mais substanciais: dilatação dos vasos sanguíneos, enjoos, náuseas ou vómitos, conforme o caso.

Para contrariar estes efeitos, somos tentados a ligar o ar condicionado, o que pode, perversamente, piorar a situação dos passageiros muito susceptíveis ao enjoo. Os sistemas de ventilação e de ar da cabina empurram igualmente as pessoas para os seus limiares de náusea.

Os odores desagradáveis são outro fator que pode acentuar os sintomas do enjoo: os vapores do trânsito, o fumo dos cigarros, o ar fétido ou mesmo o cheiro a couro foram identificados como a segunda causa mais comum de enjoo no automóvel. Estes são factores de risco acrescido no início da época de viagens de verão, quando a poluição atmosférica atinge picos regulares e os raios solares aquecem os materiais. Sabe-se também que existe uma região do cérebro - a área postrema ou zona de ativação dos quimiorreceptores - que pode desencadear uma produção excessiva de saliva e náuseas especificamente quando são detectados determinados cheiros - um reflexo de proteção contra toxinas e outras substâncias venenosas.

Os cheiros fortes podem provocar ou amplificar a náusea. Kyryl Gorlov/iStockphoto/Getty Images

Trânsito: uma imposição física e mental

No automóvel, não é a velocidade que faz adoecer, mas as mudanças de velocidade, sobretudo as bruscas. Os movimentos de aceleração e de travagem prejudicam o corpo humano, ainda mais do que as curvas.

Na prática, as variações de velocidade são frequentemente impostas ao condutor pela conceção da estrada (limites de velocidade, cruzamentos, semáforos), mas também pelo estado do tráfego. Um carro preso em engarrafamentos será forçado a acelerar e a abrandar em intervalos aleatórios, o que é irritante, mesmo a baixas velocidades.

Os engarrafamentos têm também um elemento psicológico. O atraso de uma viagem (que pode já ser muito longa), a ansiedade de chegar à hora combinada, que parece cada vez menos provável, o cansaço, o stress e a irritação podem fazer cair o humor dos passageiros. Verificou-se que estes factores influenciam significativamente o grau de sintomas de enjoo. É preferível enfrentar estes contratempos com calma e manter um estado de espírito descontraído, mas é claro que é mais fácil falar do que fazer.

O calor, as mudanças bruscas de velocidade e os engarrafamentos de trânsito contribuem para o fenómeno. Mark Ralston/AFP/Getty Images

Algumas dicas para limitar os danos

Se estiver a conduzir com passageiros com tendência para enjoar no carro, ou se for suscetível, alguns ajustes aos seus hábitos de viagem podem ajudá-lo.

Para o condutor:

- Faça pausas regulares. Isto permite aos passageiros respirar um pouco e reduzir significativamente ou mesmo superar os sintomas. Por vezes, os sintomas podem demorar algum tempo a desaparecer, mas geralmente 15 a 30 minutos são suficientes.

- Tente reduzir a quantidade de acelerações e travagens bruscas. Mantenha, tanto quanto possível, a mesma velocidade e adopte um estilo de condução suave, incluindo quando ultrapassa ou trava.

- Evite fazer curvas demasiado acentuadas em estradas sinuosas. Os passageiros devem ser sacudidos nos seus bancos o menos possível.

Para os passageiros:

- Sente-se o mais à frente possível no veículo. Qualquer movimento durante a viagem é melhor absorvido pelo corpo a partir desta posição. É no lugar do condutor que as pessoas são menos afectadas pelo enjoo automóvel, uma vez que se tem controlo sobre o movimento do veículo.

- Evite olhar para os ecrãs e outros conteúdos visuais (livros, etc.), sobretudo quando o veículo não se desloca a uma velocidade constante. Em vez disso, tente olhar para a frente pela janela, em direção ao horizonte.

- Feche os olhos ou tente dormir. O abrandamento da atividade acalma o corpo.

- Incline o seu banco para trás. Isto permite-lhe ser menos desestabilizado pelos movimentos do veículo

- Se se aborrecer, faça jogos no carro com os outros passageiros: jogue às adivinhas, cante canções ou conte os carros de uma determinada cor ou marca - todos estes são velhos favoritos de eficácia comprovada para ajudar a passar o tempo e, acima de tudo, desviar a sua atenção do enjoo. O aparecimento e o desaparecimento dos sintomas é sobretudo um fenómeno psicológico.

Por último, tendo em conta o papel da mente nos sintomas da doença do automóvel, note que os passageiros que se sentem enjoados podem sentir-se melhor com um placebo (algo sem valor medicinal comprovado, mas que lhes é apresentado como uma cura mágica). Os conselhos simples têm-se revelado particularmente eficazes. Por exemplo, oferecer um rebuçado, uma pastilha elástica, um gole de água ou uma lufada de ar fresco, falando da sua eficácia, dará um pequeno impulso aos seus companheiros de viagem.

Desejamos-lhe boas viagens e esperamos que as suas condições de viagem sejam tão boas quanto possível.

William Emond é estudante de doutoramento em mitigação do enjoo na Universidade de Tecnologia de Belfort-Montbéliard, França.