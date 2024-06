A cimeira de paz terminou este domingo na Suíça com uma declaração final, que não foi assinada por todos os participantes. Na versão final do texto, declara-se que a invasão russa continua a causar destruição e sofrimento em grande escala, pelo que a solução tem de partir do princípio da integridade territorial da Ucrânia.

Dos mais de 100 participantes, 80 Estados assinaram o documento, mas outros 12 não o fizeram, com destaque para Índia, Brasil, África do Sul e Arábia Saudita.