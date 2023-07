Twitter perdeu metade das receitas publicitárias

O dono da rede social Twitter, Elon Musk, disse no sábado que a empresa, comprada por 44 mil milhões de dólares (39 mil milhões de euros) em outubro de 2022, perdeu cerca de metade das receitas publicitárias.

"Ainda estamos numa situação de fluxo de caixa negativo, devido a uma queda de cerca de 50% nas receitas de publicidade e a uma pesada carga de dívida", respondeu o bilionário no Twitter a um utilizador que estava a fazer sugestões estratégicas sobre a rede social.

We’re still negative cash flow, due to ~50% drop in advertising revenue plus heavy debt load. Need to reach positive cash flow before we have the luxury of anything else.