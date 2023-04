​Nos primeiros dias da invasão da Ucrânia, a União Europeia e a Rússia fecharam o seu espaço aéreo uma à outra - um bloqueio aéreo que se mantém desde então.

Agora que a China voltou a conectar-se com o mundo após quase três anos de encerramento das fronteiras devido à covid-19 - uma notícia bem-vinda para os mercados turísticos mundiais em recuperação - alguns membros da indústria aeronáutica europeia estão a chamar a atenção para o que consideram ser uma situação de desigualdade.

Durante uma visita à China em abril, o presidente francês, Emmanuel Macron, anunciou que a Airbus, sediada em França, fechou grandes negócios na China, tendo os dois países prometido "retomar as ligações aéreas aos níveis anteriores à pandemia o mais rapidamente possível".

No entanto, a retoma destas ligações aéreas poderá ser uma perspetiva muito mais simples para as companhias aéreas chinesas do que para as europeias.

Voos mais longos, mais combustível

À semelhança de outros passageiros que viajam em companhias aéreas europeias para a Ásia, Macron não fez a rota mais rápida entre a França e a China - o seu avião evitou sobrevoar a Rússia por razões políticas e de segurança.

Mas como Pequim e Moscovo continuam amigos, as rotas diretas e mais rápidas permanecem abertas no espaço aéreo russo, exigindo menos combustível e proporcionando melhores lucros.

"O encerramento do espaço aéreo russo às companhias aéreas europeias obrigou as transportadoras europeias a fazer desvios, envolvendo mais rotas de voo do sul para o leste e sudeste da Ásia", disse Laurent Donceel, diretor-geral da Airlines for Europe (A4E) à CNN.

"Isto resultou em tempos de voo mais longos e aumentou o consumo de combustível nestes voos."

Na maior associação de companhias aéreas da Europa - os membros da A4E incluem grandes companhias como a British Airways, a Air France, a KLM, a Lufthansa e a Finnair - todas têm rotas e tempos de voo afetados pelo encerramento do espaço aéreo russo.

A Finnair, que opera a partir de um importante hub de aviação em Helsínquia, foi a mais afetada devido à sua proximidade com a Rússia, segundo a Donceel. Um voo entre Helsínquia e Singapura tem agora de percorrer mais 1.400 quilómetros.

Entre Helsínquia e Seul, são mais 4.000 quilómetros só de ida.

"Para contextualizar, 1.400 quilómetros acrescentam 1,25 horas ao voo e 4.000 quilómetros acrescentam sete horas numa viagem de ida e volta entre Helsínquia e Seul", clarificou Donceel.

Embora isso signifique certamente mais incómodo para os passageiros, Donceel acrescentou que também tem implicações comerciais.

"Isto coloca as companhias aéreas europeias numa situação de desvantagem competitiva", afirmou.

"Vantagem injusta"

A Finnair foi uma das transportadoras mais afetadas nas rotas Europa-Ásia. Henrik Kettunen/Bloomberg/Getty Images

Ben Smith, diretor-executivo do Grupo Air France-KLM, considerou que se tratava de uma "vantagem injusta" numa entrevista ao jornal britânico Financial Times publicada em 17 de fevereiro.

O ministro dos Transportes francês, Clément Beaune, disse à CNN no final de fevereiro que ainda não recebeu qualquer queixa oficial da Air France.

Atualmente, os voos diretos da China Eastern a partir de Xangai demoram 12 horas, enquanto os da Air France, com a qual tem parceria através da aliança aérea SkyTeam, demoram 14 horas.

Do mesmo modo, o voo direto de Frankfurt para Pequim da alemã Lufthansa demora 11 horas, enquanto o seu parceiro chinês na Star Alliance, a Air China, necessita apenas de nove horas.

A Star Alliance recusou-se a comentar esta questão.

Algumas companhias aéreas ocidentais abandonaram as rotas para o leste da Ásia. A Virgin Atlantic pôs oficialmente termo à sua rota Londres-Hong Kong em março, após quase 30 anos de serviço, citando o impacto logístico do desvio.

"Com base no facto de o espaço aéreo russo permanecer encerrado, o tempo de voo Heathrow-Hong Kong seria aproximadamente 60 minutos mais longo e o tempo de voo Hong Kong-Heathrow seria 1 hora e 50 minutos mais longo do que antes do encerramento do espaço aéreo", indicou a companhia aérea à CNN.

O fundador do Virgin Group, Richard Branson, manifestou o seu apoio à proibição de todas as transportadoras chinesas que voam para o Reino Unido através do espaço aéreo russo numa entrevista ao jornal britânico The Telegraph no final de 2022.

Disse ao jornal que as companhias aéreas que sobrevoam a Rússia estão a ajudar indiretamente o esforço de guerra do Kremlin.

Questões de segurança

Richard Branson, dono da Virgin, quer que as companhias aéreas chinesas sejam proibidas de voar para a Europa através do espaço aéreo russo. Roberto Finizio/Getty Images

O espaço aéreo russo que faz fronteira com a Ucrânia está fechado a todas as companhias aéreas comerciais desde o início da invasão.

A Agência Europeia para a Segurança da Aviação (EASA na sigla original), no seu último boletim de informação sobre zonas de conflito, atualizado a 16 de março, também avisou que as companhias aéreas que sobrevoam o espaço aéreo administrado por Moscovo devem ter cuidado devido à "atividade militar acrescida que pode incluir o lançamento de mísseis de médio alcance que penetram no espaço aéreo controlado".

O risco de voar na proximidade de zonas de conflito ativas foi brutalmente evidenciado em 2014, quando o voo MH17 da Malaysian Airline, que ia de Amesterdão para Kuala Lumpur, foi abatido sobre o leste da Ucrânia, matando 298 pessoas.

Os investigadores concluíram mais tarde que o míssil que abateu o avião foi disparado de um lançador pertencente à 53.ª brigada de mísseis antiaéreos da Rússia.

As rotas europeias da China não se aproximam do espaço aéreo ucraniano. Entram ou saem do espaço aéreo russo principalmente acima do Mar Báltico, perto de São Petersburgo.

Resta saber se os viajantes chineses - ou os passageiros que regressam da Europa - estão preocupados com os riscos de voar através de qualquer espaço aéreo russo.

A CNN contactou as três principais companhias aéreas estatais chinesas - Air China, China Eastern e China Southern - para obter comentários.

Por enquanto, as companhias aéreas chinesas ainda não regressaram às capacidades totais anteriores à pandemia. Por exemplo, a China Southern Airlines, com a sua base na cidade meridional de Guangzhou, continuará a ter apenas um voo por semana nas suas rotas que ligam Guangzhou a Paris e Frankfurt durante a época de verão e outono de 2023, enquanto o nível pré-pandémico era de um voo por dia.

No entanto, à medida que as companhias aéreas chinesas regressam gradualmente à normalidade e a guerra na Ucrânia continua a assolar o país, as companhias aéreas europeias poderão vir a enfrentar desafios mais ferozes nas rotas entre a Europa e o leste ou sudeste da Ásia, criando algumas opções interessantes para os passageiros.

*Oliver Briscoe contribuiu para este artigo