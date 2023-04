Caças alemães e britânicos intercetaram três aviões russos no espaço aéreo internacional sobre o Mar Báltico, informou a Luftwaffe, Força Aérea da Alemanha, nesta quarta-feira.

Trata-se de dois caças Su-27 e um avião de reconhecimento Il-20, que estavam "uma vez mais a voar sem sinal de transponder [identificador eletrónico] no espaço aéreo internacional sobre o Mar Báltico", segundo o tweet das Forças Armadas alemãs.

Uma vez que Estónia, Letónia e Lituânia, países da NATO, não têm aviões de combate, a Aliança tem assegurado o espaço aéreo do Báltico desde 2004. Para o efeito, os aliados enviam regularmente aviões de combate e pessoal para os Estados do Mar Báltico que fazem fronteira com a Rússia.

No início de abril, após oito meses, a Bundeswehr (Forças Armadas da Alemanha) entregou o comando da missão de vigilância aérea da NATO ao Reino Unido. No entanto, a Força Aérea alemã continuará a apoiá-la até ao final do mês.