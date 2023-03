O mundo é um lugar espetacular, cheio de beleza escondida e evidente em cada canto.

A beleza é subjetiva e é impossível criar uma seleção unânime dos locais mais bonitos do planeta, mas esta lista é um bom começo para planear as suas viagens.

A CNN Travel reuniu o melhor dos melhores.

Das exuberantes florestas africanas aos vastos desertos da América Latina, de paraísos aquáticos nos Balcãs a antigas cidades do Médio Oriente, estas são as nossas escolhas dos destinos mais deslumbrantes e belos do mundo:

Floresta de Bwindi, Uganda

Densa, exuberante, de outro mundo, a Floresta Impenetrável de Bwindi é um dos últimos refúgios de gorilas das montanhas. Várias centenas chamam a este parque nacional, protegido pela UNESCO, a sua casa, com a possibilidade dos visitantes caminharem e conhecerem grupos já acostumados à presença humana.

Mas a sua biodiversidade estende-se muito além dos seus habitantes mais famosos: quase 350 espécies de aves e cerca de 220 espécies de borboletas podem ser encontradas nos seus 331 quilómetros quadrados.

Samburu, Quénia

Graças à sua relativa inacessibilidade, no coração do Quénia, Samburu é um paraíso para alguns dos animais selvagens mais fascinantes de África.

As pastagens e paisagens da sua reserva nacional, pontilhadas de acácias, abrigam a girafa reticulada ameaçada de extinção e a zebra-de-grevy, e também o primeiro campo de observação de elefantes.

Monte Toubkal, Marrocos

A 4,167 metros de altitude, o Monte Toubkal reclama o título de "Teto do Norte de África".

O caminho serpenteado até ao cume, através de vales vazios, passando por santuários sagrados e campos de neve íngremes antes de emergir numa cordilheira que desce para dar aos alpinistas vistas inigualáveis das Montanhas do Atlas. É um local tranquilo, longe da agitação da vizinha Marraquexe.

Parque Florestal Nacional de Zhangjiajie, China

Turistas passeiam no "Penhasco do Dragão Enrolado" no Parque Florestal Nacional de Zhangjiajie, China. VCG/Getty Images

O primeiro local da China a ser classificado como Património Mundial da UNESCO, o Parque Florestal Nacional de Zhangjiajie, na província de Hunan, é conhecido pelos seus imponentes pilares de arenito.

Melhor explorado a pé, os seus trilhos secundários são uma forma fácil de escapar às multidões e encontrar as melhores vistas. À medida que a névoa desce, é fácil perceber por que razão esta área tem sido uma inspiração para pinturas tradicionais chinesas.

Baía de Ha Long, Vietname

A baía de Ha Long é uma das atrações naturais mais populares do Sudoeste Asiático e um dos locais mais bonitos do Vietname.

Com 1.969 ilhotas de calcário maciço e águas verdes profundas que abrigam inúmeras aldeias flutuantes, é um lugar onde o tempo para.

Navegue num barco de junco ou apanhe um caiaque e perca-se nos confins mais tranquilos deste vasto e fascinante canto do Mar da China Meridional.

El Nido, Filipinas

Na ponta norte da ilha filipina de Palawan, El Nido é a base ideal para uma aventura de mergulho.

A baía Bacuit, a oeste, é o melhor lugar para começar, com lagoas e baías rasas que abrigam uma incrível variedade de vida marinha.

As praias também não são nada más: Nacpan Beach é um verdadeiro pedaço do paraíso; águas azuis e areia branca imaculada satisfazem até os mais exigentes apreciadores de praia, enquanto a pacata cidade de Sibaltan, a leste, oferece um relaxamento tropical num cenário impossível de superar.

Rotorua, Nova Zelândia

Com paisagens do outro mundo e estreitas ligações à cultura nativa Maori, Rotorua é a coroa de glória da Nova Zelândia.

A Hot Water Beach, nas margens do Lago Tarawera, é o local ideal para um mergulho nas águas geotérmicas. Escale os 60 metros de altura de California Redwoods, na Floresta de Whakarewarewa e observe os lagos da região, uma vista inigualável.

Parque Nacional Kata Tjuta, Austrália

Anteriormente conhecida como Olgas, Kata Tjuta, no coração do Deserto Vermelho australiano, é um dos locais mais sagrados da cultura aborígene.

O povo Anangu, que aqui vive há mais de 22.000 anos, governa a terra, juntamente com as autoridades do parque australiano. As cúpulas de pedra do local são mais bem exploradas à medida que a luz muda ao nascer e ao pôr do sol – passeios conduzidos pelo povo Anangu explicam o significado de "Muitas Cabeças" e o seu papel nos mitos tradicionais, conhecidos como contos do tempo dos sonhos.

Maldivas

A areia das suas 1.200 ilhas é tão branca quanto possível, a água de um azul profundo que põe todos os outros mares a um canto. As Maldivas, no Oceano Índico, tornaram-se o principal hotspot tropical do mundo por alguma razão.

O melhor de tudo é que há muitas praias para explorar, com mais de 100 resorts privados e pousadas acolhedoras e acessíveis nos atóis de Malé e Ari. Beba um cocktail, nade ou mergulhe nalguns dos melhores recifes de coral do planeta, onde cardumes de peixes e tubarões se escondem nas profundezas.

Petra, Jordânia

A antiga cidade nabateia de Petra, perfeitamente preservada, é conhecida pela passagem estreita do Siq, que conduz ao famoso Tesouro, ou Al Khazna.

Explore os templos, túmulos e becos num camelo ou calce as suas botas de caminhada e caminhe pelas ruelas para uma experiência verdadeiramente fascinante.

Deserto de Atacama, Chile

Com o céu mais claro do planeta, o deserto de Atacama é o destino ideal para observar as estrelas. É o deserto mais seco da Terra, nunca coberto de nuvens, por isso, mesmo sem um telescópio, terá uma visão do céu noturno de tirar o fôlego.

A paisagem também é deslumbrante, com crateras profundas e vulcões fumegantes visíveis no horizonte à medida que o sol se põe.

Floresta de Monteverde, Costa Rica

Envolta numa nuvem quase permanente, a Reserva Florestal Monteverde é o canto mais mágico deste pequeno e biodiverso país.

O seu clima húmido e abafado é o paraíso para uma surpreendente variedade de pássaros, grandes felinos e insetos. Fique atento ao quetzal-resplandecente, uma das mais belas aves do mundo. Os trilhos sinuosos através de vegetação rasteira e exuberante, tornam mais fácil a sua exploração.

Cidade Perdida, Colômbia

Apenas acessível a pé, a Cidade Perdida é uma das ruínas antigas mais fascinantes do mundo. Acredita-se que antecede Machu Picchu, no Peru, em 650 anos, embora os terraços e as estátuas da cidade atraiam menos visitantes, tornando-a mais tranquila para explorar.

A caminhada até à Cidade Perdida é uma das maiores caminhadas do mundo, uma aventura de vários dias pela exuberante floresta tropical, tão inesquecível como desafiante.

Dominica

Dominica é conhecida como a "ilha da natureza" por um motivo. Este pequeno Estado caribenho destaca-se pelas suas fontes termais e caminhadas pela floresta tropical e não apenas pela praia, e em nada se parece com as ilhas vizinhas.

O Boiling Lake, no Parque Nacional de Morne Trois Pitons, é acessível por caminhos íngremes e montanhosos, um corpo de água etéreo que compensa a caminhada. Para os mergulhadores, o Champagne Reef, com as suas explosões de plantas e peixes coloridos, é um verdadeiro paraíso.

Svalbard, Noruega

Glaciar Kongsbreen na ilha de Spitsbergen, no arquipélago de Svalbard. Dominique Faget/AFP/Getty Images

No meio do Oceano Ártico, entre o Polo Norte e a Noruega continental, as Ilhas Svalbard são o destino perfeito para a exploração polar.

Os milhares de ursos polares fazem de Svalbard um dos melhores lugares do mundo para ver estas esquivas criaturas de perto, enquanto os seus escuros céus de inverno estão regularmente encobertos pelas Luzes do Norte (ou Aurora Boreal). Ande de mota de neve ou faça um passeio de trenó guiado por cães Husky.

Lago Bled, Eslovénia

A água azul resplandecente. O cenário dos Alpes Julianos. A famosa igreja que se eleva no centro da ilha. Não surpreende que o Lago Bled se tenha tornado num dos destinos europeus mais divulgados nos últimos anos.

O que significa grandes multidões no verão, mas não desanime. Preparado para aventuras de caminhadas e natação, este é um pedaço da Eslovénia que merece ser explorado.

Capadócia, Turquia

A costa mediterrânica da Turquia recebe toda a atenção quando se trata de obter algum descanso. Mas a Capadócia, nas profundezas das planícies de Anatólia, no centro do país, é a maior joia do país.

A “Chaminés de Fadas”, perto de Gerome, é uma visão que perdura, com igrejas e mosteiros antigos esculpidos nas bizarras formações geológicas. As suas cidades subterrâneas são, também, pontos de paragem obrigatórios.

Positano, Itália

Erguida na belíssima costa Amalfitana, Positano é uma das mais belas aldeias da Europa. Conhecida pelos seus primorosos hotéis boutique e restaurantes à beira-mar, não esquecendo a Igreja Bizantina de Santa Maria Assunta, é o refúgio de verão perfeito.

Aproveite em pleno, apanhe um barco na praia de seixos e aprecie o magnífico pôr-do-sol.

Parque Nacional de Lake District, Reino Unido

Manhã cedo em Buttermere, no Parque Nacional de Lake District, Reino Unido. Shutterstoc

Montanhas surpreendentes, clima temperado e lagos antigos ajudaram a tornar o Lake District, protegido pela UNESCO, uma inspiração para artistas, sonhadores e viajantes.

A poesia de Wordsworth e Coleridge ajudaram a transformar este deslumbrante canto de Inglaterra num paraíso turístico, enquanto os livros-guias e mapas desenhados à mão por Alfred Wainwright fizeram dele um ponto de passagem obrigatório para caminhantes e para aqueles que procuram escapar à azáfama da cidade.

Parque Nacional dos Lagos de Plitviee, Croácia

O estatuto da Croácia como o melhor refúgio europeu ao ar livre há muito que está assegurado. E no Parque Nacional dos Lagos de Plitvice, protegido desde 1949, encontra-se um dos pontos turísticos mais impressionantes do mundo: 16 lagos ligados por cascatas que alteram constantemente a formação das rochas calcárias sobre as quais fluem.

Uma vasta rede de caminhos e calçadas à volta dos lagos facilitam a exploração, com florestas exuberantes e uma encantadora vida selvagem.

Ilha de Vancouver, Canadá

Com mais de 3.200 quilómetros de costa, quase 10.000 lagos e muitos hectares de elevadas montanhas, a Ilha de Vancouver é o Canadá em miniatura.

Local de surf de classe mundial, os visitantes podem fazer, no verão, um passeio de barco para possíveis avistamentos de orcas. Os amantes da natureza têm muito para apreciar nos trilhos que cruzam a ilha, que incentivam a exploração de bicicleta ou a pé. Para mais emoções, siga em direção à floresta no trilho Roosevelt, onde poderá observar alces e ursos pardos.

Parque Nacional de Denali, Alasca, EUA

O pico mais alto da América do Norte, o Parque Nacional de Denali é um dos locais mais tranquilos do planeta. Os seus seis milhões de hectares de espaço selvagem permitem a fuga perfeita, seja para uma aventura de montanhismo ou uma viagem de autocarro ao longo da Estrada do Parque Denali.

Em setembro e outubro, observe o alce no cio anual – machos que lutam pelo domínio, muitas vezes até à morte. Os ursos pardos podem ser vistos durante todo o ano. Visite no inverno, para ter a possibilidade de avistar a aurora boreal.

Horseshoe Bend, Arizona, EUA

O rio Colorado envolve Horseshoe Bend. Rhona Wise/AFP/Getty Images

Nenhum rio capta tanto a imaginação como o Horseshoe Bend. Aqui, o rio Colorado dá meia-volta, depois de milhares de anos a traçar uma rota pelo deserto.

Perto da entrada do Parque Nacional do Grand Canyon, fica a uma curta distância a pé da estrada mais próxima, tornando fácil a captura de uma fotografia no miradouro, mesmo acima da extremidade da curva.

Badlands, Dakota do Sul, EUA

Famoso pelas suas ricas camadas de fósseis, Badlands, designado pela tribo nativa Lakota devido ao terreno árido e extremo, é diferente de qualquer outro lugar nos Estados Unidos.

O trilho “Short Door” proporciona vistas soberbas dos surreais picos rochosos que cobrem a paisagem. É possível acampar aqui e ver o sol nascer e colorir as rochas com tonalidades brilhantes.

Monument Valley, Utah, EUA

Monument Valley relembra o Oeste Selvagem. Os seus planaltos e montes vermelhos brilhantes, no alto do deserto, são coisas de lendas.

Ideal para uma viagem de carro na icónica Route 163, oferece algumas das melhores vistas desta terra protegida. É possível lá chegar a cavalo e viver o sonho de um filme de western.