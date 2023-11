Há uma nova polémica no dossier da EFAFEC. Esta tarde, no Parlamento, a Iniciativa Liberal confrontou o Ministro da Economia com uma indeminização de 400 mil euros alegadamente paga com dinheiro público a um ex-gestor da empresa.

A direita admite, ainda, pedir uma comissão parlamentar de inquérito à privatização da EFACEC, anunciada na semana passada pelo Governo.