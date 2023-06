João Galamba diz que a hipótese de construir o aeroporto em Santarém não está excluída, mas insiste que a distância é um facto incontornável.

O ministro das Infraestruturas garantiu esta manhã numa audição no Parlamento que não vai interferir no processo de escolha e garante que as declarações de ontem não condicionam a escolha da comissão técnica independente.