Américo Aguiar. A história de vida do cardeal que entrou na Igreja graças aos escuteiros

Américo Aguiar chega a cardeal, depois de um caminho de sucesso, muito ligado à cidade do Porto. Nasceu numa família humilde, não tinha uma especial vocação para a catequese, mas foram os escuteiros que o levaram para a Igreja. Hoje, cardeal e bispo de Setúbal, olha para os desafios deste tempo com preocupação e garante que estará na frente de uma manifestação se o motivo da luta do povo for justo.