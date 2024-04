Antes e depois do 25 de Abril, é com o cartoon que ainda se mostra o que as palavras não conseguem dizer

O cartonismo nasceu no século XIX, no tempo do cabralismo. Em Portugal, quando se fala em cartoons vem para muitos à memória o Zé Povinho, de Rafael Bordalo Pinheiro. A partir daí, ganhou estatuto e tornou-se uma referência na forma de criticar. Em muitos casos, os cartoon mostram-se como verdadeiros artigos jornalísticos, que mostram não raras vezes o que as palavras não conseguem ou não podem dizer.