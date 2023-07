Bairro das Artes: Os Azeitonas no Festival Mais Solidário em Agosto

Os Azeitonas são uma das bandas confirmadas na 2ª edição do Festival Mais Solidário que Castelo Branco recebe em agosto; é uma iniciativa que envolve dezenas de empresas e associações da região para ajudar quem mais precisa, nomeadamente com refeições quentes. "Runaway" é o novo single de Pink e o videclipe evoca as aulas de aeróbica nos anos 80; não por acaso, Jane Fonda aparece no final mesmo no vídeo.