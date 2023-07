Bombeiros apontam falhas de comunicação durante duas horas em incêndio, ministro diz que só houve falha de 40 segundos

Foram duas exigentes e difíceis horas durante o combate a um incêndio no Cadaval. A dificuldade nas comunicações fez com que os bombeiros denunciassem a situação e apontassem o dedo à rede SIRESP. A Liga dos Bombeiros Portugueses considera que o problema não terá sido da rede em si mas de uma clara falha de reprogramação do sistema. O ministro da Administração Interna tem uma versão completamente diferente