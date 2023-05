O líder do grupo parlamentar socialista diz que também ele só teve conhecimento posterior da "reunião secreta" no parlamento com os assessores do Governo e a então presidente da TAP.

Não é um encontro usual, reconhece, mas defende o direito dos deputados a se reunirem com "quem entenderem, quando entenderem".

E como é que Christine Ourmières-Widener teve conhecimento da reunião? A resposta de Brilhante Dias é esta: "Perdoem-me a expressão, mas é irrelevante".