Caso EDP: Morais Pires confirma pagamento de prémios em offshores, mas garante: os 22 milhões de euros foram declarados

O ex-ministro Manuel Pinho - que responde por corrupção passiva no caso EDP - tentou liquidar a tese do Ministério Público chamando a tribunal o antigo administrador do BES.

Amílcar Morais Pires confirmou que também recebeu prémios do grupo em contas offshore, mas ao contrário do ex-governante, disse que declarou os 22 milhões de euros que recebeu ao fisco.

O advogado e comentador, José Miguel Júdice, também foi ouvido. Ele confessou que ajudou o amigo, Manuel Pinho, a redigir o acordo que assinou com o BES antes de ir para o Governo.