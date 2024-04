As negociações para um cessar-fogo em Gaza que decorreram no domingo, no Cairo, não tiveram qualquer progresso. O pomo de discórdia é o mesmo de sempre, Israel recusa que o fim da guerra seja uma pré-condição para a libertação dos reféns que estão em poder do Hamas.

Quase todas as tropas que estavam no sul da faixa foram retiradas, mas a medida é apenas temporária, garante o governo irsraelita.