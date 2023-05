A revista Forbes divulgou a lista dos desportistas que mais recebem no mundo, esta quarta-feira.

Cristiano Ronaldo está no topo, com um lucro anual de 123 milhões de euros. Seguido de Messi, com 118 milhões de euros e Mbappé, a ganhar 109 milhões de euros por ano.

Esta lista também inclui desportistas de outras modalidades, como o basquetebolista LeBron James, ou o tenista Roger Federer.