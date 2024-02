Dermopigmentação reconstrutiva devolve autoestima a vítimas de cancro da mama

Esta é a história de Marilia Pastana e das mulheres que ela ajuda através de uma técnica parecida com a que se usa nas tatuagens para recriar mamilos. Marilia ajuda mulheres em fase de superação do cancro da mama, pessoas queimadas ou com alopecia. A sua técnica chama-se dermopigmentação e acima de tudo devolve a auto-estima.