Doentes em macas nos corredores do Santa Maria. Urgências cheias pela segunda noite consecutiva

Estas imagens de vídeo amador ilustram como têm sido os últimos dias na urgência do Santa Maria, em Lisboa. Nos corredores, dezenas de doentes em macas, muitos deles com pulseira laranja, ou seja, com atendimento muito urgente. O encerramento de serviços de urgência em vários hospitais têm afetado este serviço, que começa a acusar a pressão do aumento da afluência.