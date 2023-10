A família real portuguesa está prestes a celebrar o casamento da única filha. A infanta Maria Francisca casa-se este sábado, no Convento de Mafra, 28 anos depois do casamento dos pais.

Em entrevista a Manuel Luís Goucha, da TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal), a infanta mostrou-se confiante de que será um dia perfeito e explicou como um dos momento altos deverá ser a partilha do bolo com a população.