É preciso "dar sequência ao que não deve ser sacrificado" e "fazer mais e melhor": Marcelo deixa recados ao próximo Governo

Marcelo Rebelo de Sousa espera que, depois das eleições legislativas, o próximo Governo tente fazer mais e melhor, nomeadamente no que diz respeito ao crescimento económico e ao uso de fundos de europeus. Num jantar com chefes de missões diplomáticas no estrangeiro, o Presidente apelou também a uma maior preocupação com a justiça e coesão sociais.