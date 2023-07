“Ele é um megalomaníaco com um manifesto louco” (reportagem dentro do Reino do Pineal e fora dele - com uma dissidente)

A TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal) entrou várias vezes no território ocupado por esta seita em Oliveira do Hospital e falou com uma dissidente que revela vários segredos sobre o Reino do Pineal. O Reino do Pineal é uma seita que se apresenta como um reino independente e soberano e que por isso considera que não deve prestar contas às autoridades portuguesas. Mais: diz que Portugal foi vendido aos EUA em 2002