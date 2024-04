Alexandra Leitão, líder parlamentar socialista, lamentou a ausência de Joaquim Miranda Sarmento no arranque do debate de urgência pedido pelo PS sobre a confusão no alívio fiscal: “Ainda agora tomaram posse e já se furtam a dar explicações ao Parlamento e aos portugueses.”

“É um Governo que ora se veste de arrogância, quando diz que 'os outros estão todos errados, nós é que estamos certos’, ora se veste de vítima para mascarar a sua própria incompetência para governar", lamentou.