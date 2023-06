Exclusivo: Joaquim Aranha dos Santos é um dos realizadores da nova aventura animada do Homem-Aranha e é português

A aventura animada do “Homem-Aranha” que vimos nos cinemas em 2018 (e depois ganhou o Óscar) já tem uma sequela. Desta vez, o protagonista encontra vários pares num multiverso de mundos e tempos cruzados. À frente da maior equipa de sempre num filme de animação, esteve um realizador português radicado há mais de 40 anos nos Estados Unidos. Numa entrevista exclusiva para Portugal, Joaquim dos Santos conta como a oportunidade acabou por ser uma ironia do destino; por um lado, porque Aranha é um nome de família; por outro, porque é fã do super-herói da Marvel desde criança. “Lembro-me de ter um poster gigante no meu quarto”, conta. “Penso que estávamos destinados a encontrar-nos”. “Homem-Aranha: Através do Aranhaverso” chega hoje às salas portuguesas na versão original e numa versão dobrada em português.