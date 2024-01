EXCLUSIVO Mãe de Pedro Calado tinha 46 notas de 200€ dentro de envelopes do Governo Regional

Nas contas do presidente da Câmara do Funchal entraram mais de 220 mil euros em dinheiro. Mas a PJ acredita que Pedro Calado recebeu muito mais dos corruptores ativos. Os testas de ferro seriam o motorista, a filha e a mãe, que tinham em casa dinheiro dentro de envelopes do Governo Regional da Madeira e da Câmara Municipal. Os investigadores acreditam que este dinheiro terá sido a contrapartida por Pedro Calado beneficiar alguns empresários da construção