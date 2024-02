Fundação ligada ao PS paga apenas 1.200 euros pela sede no centro de Lisboa

A Santa Casa da Misericórdia fez um desconto de 50% no arrendamento do edifício para a sede da Fundação Res Publica, apresentada em 2008, aquando do seu lançamento, como um think tank ou grupo de reflexão para as políticas públicas do PS. A fundação paga apenas 1.200 euros por um psio completo num edifício na avenida da República, em Lisboa.